بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الانخفاض.

وتراجع مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، بنسبة 0,08 في المائة عند 12.001,73 نقطة.

بدوره سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,08 في المائة إلى 972,18 نقطة.

من جهته، انخفض MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,02 في المائة، مستقرا بذلك عند 901,84 نقطة.

كما سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,11 في المائة إلى 963,33 نقطة.

على مستوى القيم الفردية سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “ألمنيوم المغرب” (+2,68 في المائة / 1.340 درهما)، و”أونمير” (+2,58 في المائة / 159 درهما)، و”دجى الإنعاش الضحى” (+1,96 في المائة / 10,4 درهما)، و”صوناسيد” (+1,39 في المائة / 577,9 درهما)، و”أطلنطا سند” (+1,29 في المائة / 121,55 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن “لوسيور كريسطال” (-3,06 في المائة / 250,1 درهما)، و”مناجم” (-2,56 في المائة / 1.830 درهما)، و”فيني بروسيت” (-1,52 في المائة / 110 درهما)، و”ديستي تكنولوجيز” (-1,49 في المائة / 199 درهما)، و”تأمين الوفاء” (-1,23 في المائة / 3.951 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء على وقع الانخفاض بنسبة 0,09 في المائة عند 12.011,59 نقطة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: