أمن البيضاء يطيح بسارق مصلين في حي مولاي رشيد

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء، صباح اليوم (الجمعة)، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة سرقة المصلين تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن المشتبه فيه أقدم، فجر اليوم الجمعة، على تعريض بعض المصلين لمحاولة سرقة بمحيط أحد المساجد بالبيضاء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأكد المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

يسرى عويفي

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