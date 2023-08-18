31 ميدالية منها 11 ذهبية حصيلة مشاركة المغرب في 18 دورة من بطولة العالم لألعاب القوى

أحرز المغرب 31 ميدالية ،منها 11 ذهبية و12 فضية و8 برونزية، وفاز بها 14 عداء وعداءة، في مشاركته في 18 دورة من بطولة العالم لألعاب القوى. ولم يغب المغرب منذ أول دورة أقيمت سنة 1983 في هلسنكي، عن منصة التتويج سوى في أربع دورات، ثلاث منها متتالية، وهي شتوتغارت 1993، وبرلين 2009 ودايغو 2011 وموسكو 2013.

وما زالت دورة مدينة إشبيلية الإسبانية سنة 1999 تعد الأوفر حصادا برصيد ذهبيتين (هشام الكروج في 1500م، و صلاح حيسو في 5000م) وفضيتين (نزهة بيدوان في 400م حواجز، وزهرة واعزيز في 5000م) وبرونزية (علي الزين في 3000م موانع)، وكان المغرب قد احتل وقتها المركز الخامس عالميا. وحافظ المغرب على استقراره، فنال ذهبيتين في كل من دورات 1997 و1999 و2001 و2003 وذهبية في 2005، لكنه تراجع بشكل ملحوظ في الدورات الست الأخيرة، حيث اكتفى بفضية حسناء بنحسي (800م أوساكا 2007) وبرونزية عبد العاطي إيكيدر في 1500م (بكين 2015) وفضية وبرونزية وذهبية سفيان البقالي في 3000م موانع على التوالي (لندن 2017) و(الدوحة 2019) و(يوجين 2022) .

ويأتي هشام الكروج على رأس المتوجين برصيد ست ميداليات أربع ذهبيات في سباق 1500م وفضيتين واحدة في سباق 1500م وأخرى في سباق 5000م. وتحتل نزهة بيدوان بطلة سباق 400م حواجز المركز الثاني برصيد ثلاث ميداليات، ذهبيتان في دورتي أثينا 1997 وإدمونتون 2001 وفضية واحدة في دورة إشبيلية 1999.

ويعد سعيد عويطة أول عداء عربي يحرز ميدالية في بطولة العالم عام 1983 في سباق 1500م، لكن قدوم “القاطرة” هشام الكروج في المسافة ذاتها جعله من أبرز الأبطال في تاريخ 1500م ، فأحرز أربع ذهبيات بين 1997 و 2003 ، فضلا عن ذهبيتي 1500م و 5 آلاف متر في أولمبياد أثينا 2004 فأصبح المغرب من بين أفضل 20 دولة في العالم في “أم الألعاب”.

وفي ما يلي سجل المشاركة المغربية: – الدورة الأولى (هلسنكي 1983). سعيد عويطة : ميدالية نحاسية في 1500م.

– الدورة الثانية (روما 1987). سعيد عويطة : ميدالية ذهبية في 5000م.

– الدورة الثالثة (طوكيو 1991). إبراهيم بوطيب : ميدالية نحاسية في 5000م. خالد السكاح : ميدالية نحاسية في 10.000م.

– الدورة الرابعة (شتوتغارت 1993). (بدون رصيد).

– الدورة الخامسة (غوتبورغ 1995). هشام الكروج : ميدالية فضية في 1500م. خالد السكاح : ميدالية فضية في 10.000م. خالد بولامي : ميدالية فضية في 5000م زهرة واعزيز : ميدالية نحاسية في 5000م.

– الدورة السادسة (أثينا 1997). هشام الكروج :ميدالية ذهبية في 1500م. نزهة بيدوان: ميدالية ذهبية في 400م حواجز. خالد بولامي : ميدالية فضية في 5000م. صالح حيسو : ميدالية نحاسية في 10.000م.

– الدورة السابعة (إشبيلية 1999). هشام الكروج : ميدالية ذهبية في 1500م. صالح حيسو : ميدالية ذهبية في 5000م. نزهة بيدوان : ميدالية فضية في 400 م حواجز. زهرة واعزيز : ميدالية فضية في 5000م. علي الزين : ميدالية نحاسية في 3000م موانع.

– الدورة الثامنة (إدمونتون 2001). نزهة بيدوان : ميدالية ذهبية في 400م حواجز. هشام الكروج : ميدالية ذهبية في 1500م. علي الزين : ميدالية فضية في 3000م موانع

– الدورة التاسعة (باريس 2003). جواد غريب : ميدالية ذهبية في الماراطون. هشام الكروج : ميدالية ذهبية في 1500م. هشام الكروج : ميدالية فضية في 5000م.

– الدورة العاشرة (هلسنكي 2005). جواد غريب : ميدالية ذهبية في الماراطون. حسناء بنحسي: ميدالية فضية في 800م. عادل الكوش : ميدالية فضية في 1500م

– الدورة الحادية عشرة (أوساكا 2007). حسناء بنحسي : ميدالية فضية في 800م.

– الدورة الثانية عشرة (برلين 2009 ). (بدون رصيد)

– الدورة الثالثة عشرة (دايغو 2011). ( بدون رصيد).

– الدورة الرابعة عشرة ( موسكو 2013). (بدون رصيد).

– الدورة الخامسة عشرة (بكين 2015). عبد العاطي إيكدير: ميدالية برونزية في 1500م.

ـ الدورة السادسة عشرة (لندن 2017). سفيان البقالي : ميدالية فضية في 3000م موانع

– الدورة السابعة عشرة (الدوحة 2019) .. سفيان البقالي: ميدالية برونزية في 3000م موانع

– الدورة الثامنة عشرة (يوجين 2022) .. سفيان البقالي : ميدالية ذهبية في 3000م موانع

(و م ع)

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