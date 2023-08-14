تخريب سيارات المواطنين يطيح بعشريني مخدر في القنيطرة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وأفاد مصدر أمني لـ”الصباح”، أن المشتبه فيه أقدم، ليلة أمس الأحد، على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت متوقفة بالشارع العام بمنطقة “ميموزا” بمدينة القنيطرة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

يسرى عويفي

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