توقيف مرشد سياحي مسلح اعتدى على أجنبية بمراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يمتهن الإرشاد السياحي بدون رخصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق مواطنة أجنبية.

وحسب ما ذكره مصدر أمني، تشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى دخول الضحية في خلاف مع المشتبه فيه، لأسباب تتعلق بنشاطه في الإرشاد السياحي بدون رخصة، حيث عمد هذا الأخير إلى تعريض الضحية لجروح طفيفة على مستوى الظهر باستعمال أداة حادة، قبل أن تسفر عملية أمنية عن توقيفه بمنزله بمراكش وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.

وتم نقل الضحية للمستشفى الذي غادرته فور تلقيها للعلاجات الضرورية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات

ارتكاب هذا الاعتداء.

يسرى عويفي

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