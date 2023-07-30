التجمع الوطني للأحرار يشيد بمضامين الخطاب الملكي

بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه يتشرف بتقديم أسمى عبارات الولاء والإخلاص، وأحر التهاني وأصدق المتمنيات للملك محمد السادس، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد، ودوام التقدم والرفاهية للمملكة المغربية في ظل القيادة الملكية الحكيمة.

وأشار حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، إلى أن رئيس الحزب يستحضر بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي المطبوع بروح الثقة، من خلال استعراض مجموعة من الإنجازات التي شهدها المغرب، كما يتميز بنظرة مستقبلية واستشرافية لمواصلة الأوراش والمشاريع المفتوحة، خاصة وأن الملك محمد السادس انطلق في خطابه من المرجعيات والمرتكزات التي تخص المغرب دون غيره باعتباره “دولة أمة”، تضرب جذورها في أعماق التاريخ، وتتميز بتلاحم وثيق بين العرش والشعب.

وأضاف البلاغ أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إذ ينوه بتأكيد الملك محمد السادس على أهمية التحلي بالجدية والتفاني في العمل المشهود للمغاربة من أجل استكمال المسار التنموي، الذي وصل إلى درجة من التقدم والنضج، وذلك من أجل ربط المنجزات باستكمال الأوراش المفتوحة، فإنه يشيد بدعوة الملك إلى الارتقاء بهذا المسار التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح فضاءات أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.

وعبر رئيس الحزب عن اعتزازه بخصال “الجدية” التي ترددت في ثنايا الخطاب الملكي السامي، إذ حث الملك على التحلي بها كحافز لتجاوز الصعوبات ورفع التحديات، مثمنا اهتمام الملك بالشباب المغربي، المتسلح بالجد وبروح الوطنية، والذي دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم، وهي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا، يقول الملك محمد السادس، بتقديم ملف ترشيح مشترك، مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية على جميع المستويات، يوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمل طموحات وتطلعات شعوب المنطقة، للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم.

في السياق ذاته، يثمن رئيس التجمع الوطني للأحرار تشديد الملك في خطابه على أن الجدية تتجسد أيضا عندما يتعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية، من خلال تأكيده أن هذه الجدية والمشروعية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛ وآخرها اعتراف دولة إسرائيل، وفتح القنصليات بالعيون والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كما جدد الملك بنفس الجدية والحزم، موقف المغرب الراسخ، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وانسجاما مع مضامين الخطاب الملكي، ينوه رئيس الحزب بحرص الملك محمد السادس على اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن، باعتبارها قطاعات من شأنها أن تضع ورش “الدولة الاجتماعية” على سكته الصحيحة، خاصة وأن نهاية هذه السنة ستعرف استكمال ورش الحماية الاجتماعية، من خلال منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة، والذي ينتظر منه أن يساهم في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، ما من شأنه أن يشكل ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها.

وعلى المستوى الاقتصادي، يستحضر رئيس الحزب دعوة الملك محمد السادس إلى تعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني، في ظل ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي؛ كما يحيي رئيس الحزب إطلاق الملك جملة من المشاريع الهيكلية كمشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، وتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة، وهو ما باشرته الحكومة من خلال مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر، مستحضرا دعوة الملك للإسراع بتنزيله، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.

وجاء ضمن البلاغ أن رئيس التجمع الوطني للأحرار، إذ يستحضر دعوة الملك لتدبير الموارد المائية، فإنه يؤكد انخراط الحزب من مختلف المواقع التي يشغلها في هذه التعبئة الوطنية بكل عزم دون أن يدخر أي جهد في التتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للماء للفترة 2020-2027، من أجل توفير مياه الشرب والسقي، مع ما يستوجبه ذلك من عدم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستغلال الفوضوي واللامسؤول للماء، ومواجهة الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة بفعل توالي سنوات الجفاف.

وعلى صعيد العلاقات مع الجارة الجزائر، يثمن رئيس التجمع الوطني للأحرار تأكيد الملك محمد السادس مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء؛ منوها بدعوة الملك لأن تعود الأمور إلى طبيعتها في ما يتعلق بعلاقة البلدين، وأن يتم فتح الحدود، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الملك الدائم على تعزيز روابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين المغرب والجزائر.

وجاء في ختام البلاغ أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إذ يحيي مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، التي ترسم الخطوط العريضة لمغرب المستقبل عنوانها خدمة المواطن، ‏واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة، فإنه يهيب بكافة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية مواصلة التعبئة خلف الملك محمد السادس قصد تنزيل رؤيته المستنيرة وتحقيق مغرب التقدم والكرامة.

يسرى عويفي

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