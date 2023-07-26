المغرب التطواني يتعاقد مع المدرب محمد العلوي الإسماعيلي

أعلن نادي المغرب التطواني، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب محمد العلوي الإسماعيلي ومع اللاعبين عبد الصمد ماهر وياسين لامين.

وأفاد النادي، في بلاغ صحافي، بأن اللجنة المؤقتة لتصريف الأعمال لنادي المغرب أتلتيك تطوان تعاقدت، مساء الثلاثاء، رسميا مع الإطار الوطني محمد العلوي الاسماعيلي لقيادة الفريق بعقد احترافي يمتد لموسم واحد، موضحة أنها راعت في دراستها للسير الذاتية التي توصلت بها من طرف مدربين مغاربة وأجانب على مجموعة من المعايير التي تتماشى مع التوجه الذي سطرته.

وسبق للعلوي الإسماعيلي أن قاد مجموعة من الفرق الوطنية، كان آخرها فريق سريع وادي زم، الذي احتل معه الموسم الماضي الرتبة الرابعة في البطولة الاحترافية 2 وكان قريبا من تحقيق الصعود للقسم الأول، إضافة إلى تدريب نهضة الزمامرة ورجاء بني ملال، وكان قد بدأ مسيرته كمؤطر رياضي بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم.

كما عزز نادي المغرب التطواني ترسانته ، بطلب من المدرب الجديد، الطاقم التقني المشرف على الفريق، وذلك بالتعاقد مع هشام مصباح، كمدرب مساعد، ونور الدين السويت، مدربا لحراس المرمى.

على صعيد آخر، تعاقدت اللجنة المؤقتة لتصريف الأعمال لنادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم مع المهاجم ياسين لامين قادما من الفتح الرباطي على سبيل الإعارة لموسم واحد. وسبق للاعب ياسين لامين، 22 سنة، أن لعب لأندية اتحاد تواركة وشباب بنجرير ورجاء بني ملال والفتح الرباطي، وحمل أيضا قميص المنتخب الوطني المغربي للشبان والمنتخب الوطني الأولمبي.

وتم خلال المركاتو الصيفي التعاقد أيضا مع لاعب وسط الميدان عبد الصمد ماهر، قادما من رجاء بني ملال في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين. ويعد عبد الصمد ماهر خريجا لمدرسة رجاء بني ملال، حيث تدرج عبر جميع فئاتها العمرية وصولا إلى الفريق الأول ، الذي قدم رفقته مستويات جيدة جعلته محط أنظار مجموعة من الفرق الوطنية.

(و م ع)

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