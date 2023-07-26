الملك يهنئ رئيس المالديف

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إبراهيم محمد صوليح، رئيس جمهورية المالديف، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس إبراهيم محمد صوليح وأطيب المتمنيات لشعب المالديف الشقيق بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن مدى تقديري لما يجمع بين بلدينا من أواصر الأخوة المتينة وتعاون وثيق ومثمر، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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