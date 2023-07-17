مراكش … تنظيم الدورة 15 لمهرجان فن الملحون من 26 إلى 29 يوليوز

تحتضن مراكش، ما بين 26 و29 يوليوز الجاري، الدورة الـ 15 لمهرجان فن الملحون، وذلك بمبادرة من (جمعية سبعة رجال لفن الملحون والتراث المغربي).

وذكر بلاغ للجمعية، أن هذه الدورة، التي ستنظم بمناسبة عيد العرش المجيد، تحت شعار “فن الملحون : أصالة و حضارة”، تشكل محطة جديدة وإضافة نوعية، انطلاقا من كونها تجسد التقارب والتواصل بين جميع الأطراف في حلقة الملحون الرفيعة، من الشاعر والمنشد والمبدع والباحث، إلى الجمهور المتلقي.

وأضاف المصدر ذاته، أن المهرجان سيعرف حضورا قويا لزجالين وشعراء، وفرق في هذا الفن الأصيل، وكذا باحثين ومفكرين متخصصين في فن الملحون، على الصعيد الوطني.

وأشار إلى أن برنامج الدورة، التي ستقام في فضاءات مختلفة بجهة مراكش، يتضمن تنظيم ندوات ولقاءات فكرية، يشارك فيها نخبة من ألمع الباحثين في مجال فن الملحون، بالإضافة إلى لقاءات شعرية وزجلية.

كما خصصت الجمعية في برنامج المهرجان، سهرتين فنيتين، إضافة إلى ليلة تراثية تجسد مد الجسر برجال أعطوا وعايشوا فن الدقة المراكشية في الماضي بكل تجلياتها، وكونوا، حاضرا، طاقات جديدة تسهر على استمراره، “لمستقبل يحافظ على هويتنا التراثية المغربية القحة ودعم مناعتها، بتشجيع الناشئة على سبر أغوار هذا الفن التراثي المراكشي الجميل”.

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