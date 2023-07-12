الصحراء المغربية: صحيفة غابونية تسلط الضوء على دعم إيطاليا لجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

سلطت صحيفة “لينيون” الغابونية الضوء على دعم إيطاليا للجهود “الجادة وذات المصداقية” التي ييذلها المغرب للتوصل إلى حل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وكتب صحيفة “لينيون” أن “إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب”، كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2654 لـ 27 أكتوبر 2022.

وأضاف الجريدة الغابونية أنه وفي إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، جددت إيطاليا التأكيد أيضا، على “دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل، واقعي، ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق طبقا للقرارات 2654”.

وأكدت الجريدة أنه وضمن خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقعة من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني ، تشجع إيطاليا “جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسويات تنسجم مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة”. وتشكل خطة العمل، المبرمة كامتداد للإعلان المشترك الموقع بالرباط في 1 نونبر 2019، تنزيلا ملموسا للشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد القائمة بين المغرب وإيطاليا، وهي شراكة موجهة نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس الذي يعود بالنفع على البلدين.

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