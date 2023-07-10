انتخاب حنيفة رئيسا جديدا للكوكب المراكشي

عقدت جمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم ، مساء أمس الأحد، بقاعة الندوات التابعة للملعب الكبير لمراكش، جمعها العام العادي والانتخابي لموسم 2022- 2023، والذي تم خلاله انتخاب إدريس حنيفة، بالإجماع، رئيسا جديدا لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، لمدة أربع سنوات.

وبالإضافة إلى حنيفة، الذي كان يترأس اللجنة المؤقتة لتسيير نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2022- 2023، تم خلال هذا الجمع العام العادي والانتخابي، الذي حضره جمال السنوسي، ممثلا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و29 من أصل 38 منخرطا، انتخاب باقي أعضاء المكتب المسير للنادي، والبالغ عددهم 15 عضوا.

كما تمت خلال الجمع تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة عليهما.

واستعرض التقرير الأدبي، على الخصوص، الجهود التي بذلتها اللجنة المؤقتة لتسيير الكوكب المراكشي، من أجل تكوين فريق متكامل، والتي تكللت بتحقيق الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الثاني، بالرغم من الإكراهات التي واجهتها اللجنة.

وتوقف التقرير، من جهة أخرى، عند الأهمية البالغة التي أعطيت لمركز تكوين لاعبي النادي من خلال إدماجه في البرنامج السنوي الذي سطرته اللجنة المؤقتة، وذلك بتوفير أطر تقنية وإدارية، والتي استطاعت تحقيق نتائج إيجابية مع بعض الفئات السنية.

وكشف التقرير المالي أن مداخيل جمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم بلغت، خلال الفترة الممتدة ما بين شتنبر 2022 و30 يونيو الماضي، 11.114.413 درهم، فيما بلغت المصاريف، في الفترة ذاتها، 11.008.689 درهم.

وشدد عدد من المتدخلين على ضرورة إيجاد حل للأزمة المالية الصعبة للنادي من أجل تحقيق رؤيته المستقبلية، والتي تشمل، على الخصوص، بناء مركز لتكوين لاعبين يعززون صفوف النادي، وبالتالي التقليص من عملية انتداب اللاعبين.

وقال حنيفة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن الجمع العام العادي والانتخابي لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم “مر في أجواء جيدة”، مضيفا أن مكونات النادي “تتطلع إلى تحقيق الصعود إلى القسم الاحترافي الأول”.

وأشار إلى أن للنادي مشروعا يتعلق بتكوين اللاعبين، معتبرا أن “المشاكل المادية التي يعاني منها النادي هي نتيجة للانتدابات، ونريد التركيز على استراتيجية التكوين، حتى يصبح الكوكب المراكشي ناديا مكونا للاعبين”.

من جهته، قال ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جمال السنوسي، إن هذا الجمع العام مر في “أجواء ديمقراطية”، وأفرز مكتبا مسيرا برئاسة إدريس حنيفة، الذي سبق أن كان مسيرا داخل النادي قبل سنوات.

يذكر أن نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم كان قد حقق الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الثاني، بعد أن أنهى الموسم الماضي، في صدارة ترتيب بطولة القسم الأول هواة، برصيد 65 نقطة، جمعها من 19 فوزا، وثمانية تعادلات، بينما لم ينهزم سوى في ثلاث مباريات.

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