مراكش … دار الشعر تنظم الدورة الخامسة لمسابقة “أحسن قصيدة” وجائزة “النقد الشعري”

أعلنت دار الشعر بمراكش، مؤخرا، عن إطلاق الدورة الخامسة لمسابقة “أحسن قصيدة”، الخاصة بالشعراء الشباب، و”جائزة النقد الشعري” لفائدة النقاد والباحثين الشباب.

وأوضحت دار الشعر، في بلاغ لها، أن مسابقة “أحسن قصيدة”، المفتوحة للشعراء الشباب المغاربة تحت 30 سنة، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب، تروم تشجيع الكفاءات الشابة في مجال الإبداع الشعري، وتشجيعها وتحفيزها على الاستمرارية ودخول غمار الكتابة الشعرية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه إلى جانب الجوائز المالية المخصصة للفائزين الثلاثة الأوائل، تسهر دار الشعر بمراكش على نشر ديوان جماعي للنصوص الفائزة، ضمن سلسلة “إشراقات شعرية”، مشيرا إلى أن آخر أجل لتلقي الترشيحات حدد في يوم 10 أكتوبر المقبل.

وتابع أنه في ما يخص “جائزة النقد الشعري”، المنظمة لفائدة النقاد والباحثين الشباب المغاربة أو الأجانب المقيمين بالمغرب، على أن لا يتجاوز عمر المشارك (ة) 42 سنة، فتروم إغناء المنجز النقدي الشعري في مجال البحث العلمي والمعرفي، عبر تشجيع الكفاءات الشابة في مجال البحث والنقد في جنس الشعر المغربي، مبرزا أنه وإلى جانب الجوائز المالية المخصصة للفائزين، تتكفل دار الشعر بمراكش بطباعة البحوث الفائزة (الأول والثاني).

وبحسب المصدر، يشترط في المشاركات أن تكون باللغة العربية الفصحى، وأن تتميز الدراسات والبحوث المقدمة بالجدة وتلتزم بمعايير وآليات الدراسات والبحوث العلمية، وألا تكون قد فازت في مسابقة مشابهة، ولم يسبق أن تم نشرها، على أن لا يقل عدد كلمات الدراسات والبحوث المقدمة عن 15 ألف كلمة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقتين خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الشعر المغربي (أكتوبر 2023).

يذكر أن دار الشعر بمراكش، التي أحدثت في شهر شتنبر من سنة 2017، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين وزارة الثقافة والاتصال، ودائرة الثقافة والاتصال بحكومة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، تسعى إلى تشجيع الإبداعات الشعرية، وتثمين وتوثيق الشعر المغربي.

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