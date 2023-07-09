الرجاء يؤزم وضعية الوداد

أزم الرجاء الرياضي وضعية الوداد الرياضي، وأقصاه من نصف نهاية كأس العرش، بعد الفوز عليه قبل قليل، بهدف لصفر، بملعب محمد الخامس بالبيضاء.

وسجل هدف الرجاء الوحيد، أرسين زولا لاعب الوداد ضد مرماه في الشوط الأول، وهي أول مباراة للمدرب الألماني جوزيف زينباور رفقة الفريق الأخضر.

وبهذا يكون الوداد قد خرج هذا الموسم خاوي الوفاض، بعد خسارته لكل الألقاب، انطلاقا من نهائي عصبة أبطال إفريقيا أمام الأهلي، فيما انتزع الجيش الملكي لقب البطولة الوطنية في آخر مباراة في الموسم.

وتأهل الرجاء بنهاية الكأس، إذ سيواجه الفائز من مباراة نهضة بركان والفتح الرياضي، التي تلعب اليوم السبت في التاسعة مساء، بملعب فاس.

إقرأ أيضا: