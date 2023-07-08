بالفيديو … الأمن الفرنسي يعود للعنف الشديد ضد متظاهرين بباريس

تجددت المواجهات الدامية في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، بعد مظاهرات في ذكرى مقتل المواطن الأجنبي أداما تراوري، على يد الأمن الفرنسي في 2016.

ورغم مناشدات الأمم المتحدة وانتقادات عدة دول للمعاملة العنيفة للشرطة الفرنسية ضد المحتجين في قضية مقتل الشاب نائل، عمد الأمن اليوم بباريس إلى استعمال العنف والضرب العنيف والاعتقال التعسفي في حق المتظاهرين السلميين، بمبرر منع المظاهرات.

وتعرض محتجون للإصابات متفاوتة الخطورة، كما تعاملت القوات الأمنية بعنف غير مسبوق، ظهر جليا في فيديوهات نشرتها وسائل إعلام محلية.

ولم يسلم صحافيون أيضا من عنف الأمن، إذ ذكر صحافيون أنهم تعرضوا للضرب المبرح وسط العاصمة الفرنسية.

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