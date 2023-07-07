طنجة تحتضن الاجتماع المشترك لمكتبي جمعية الأمم المتحدة للبيئة ولجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة

تحتضن مدينة طنجة يومي 6 و 7 يوليوز الجاري الاجتماع المشترك لمكتبي جمعية الأمم المتحدة للبيئة ولجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويندرج الاجتماع، الذي تترأسه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بصفتها رئيسة لمكتب الجمعية، والسفير الممثل الدائم للمملكة الهاشمية الأردنية في نيروبي، فراس الخوري، بصفته رئيسا للجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون، في إطار تنفيذ خارطة طريق الرئاسة المغربية للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (ANUE).

ويعرف هذا الاجتماع مشاركة وزراء البيئة، والسفراء الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي لمجموعة من الدول كالسنغال وسلوفاكيا وباكستان والمملكة المتحدة وأوكرانيا والبرازيل وإيران وباربودا ومصر والنرويج.

كما يشكل هذا الاجتماع فرصة لأعضاء المكتبين لمناقشة مجموعة من النقاط في أفق الاستعداد للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي ستعقد في فبراير 2024 في نيروبي تحت رئاسة المغرب، بما في ذلك جدول أعمال الدورة السادسة للجمعية، ومشروع البيان الوزاري، وعملية تقديم القرارات التي سيتم اعتمادها خلال هذه الدورة، بالإضافة إلى استراتيجية التواصل لهذه الدورة.

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