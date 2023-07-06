استعراض الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب أمام المستثمرين بمنطقة الأندلس

تم، اليوم الخميس بمدينة إشبيلية، استعراض الفرص الاستثمارية والمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في إطار لقاء أعمال ذو بعد دولي بعنوان “استثمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.

وسلط هذا الحدث، المنظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة، الضوء على العديد من المؤهلات والإمكانيات التي تزخر بها المنطقة الشمالية في مجال الاستثمار لدى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان بشكل عام والأندلسيين بشكل خاص.

وشكل هذا الاجتماع، الذي نظم بالتعاون مع اتحاد أرباب العمل بالأندلس، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأندلوسيا تريد، فرصة مواتية لإبراز فرص الاستثمار الهائلة والواعدة التي توفرها الجهة، وبالتالي تتيح للمستثمرين الإسبان، والمستثمرين الأجانب بشكل عام، الحصول على معرفة عميقة لمختلف المؤهلات القطاعية، وعروض الدعم والمواكبة، فضلا عن الآليات التحفيزية المتعددة التي تقترحها المنطقة.

وبهذه المناسبة، سلط رئيس اتحاد أرباب العمل بالأندلس، خافيير غونزاليس دي لارا، الضوء على وضعية المغرب باعتباره “شريكا ذي أولوية بالنسبة للأندلس ولإسبانيا ككل”، مشيرا إلى أن “المغرب، وبشكل أكثر تحديدا جهة طنجة- تطوان-الحسيمة سوق طبيعي للأندلس، كما هو حال منطقتنا الشرقية بالنسبة للمغرب”.

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