خسارة قياسية لأصحاب المحلات بفرنسا

وقف جوزيف غوريه يتفقد بقايا محل التبغ الذي يملكه خارج باريس، وهو واحد من مئات المتاجر التي تضررت في أعمال الشغب التي أوقعت أضرارا كبرى في فرنسا تقدر خسائرها بمليار يورو.

وأكد الرجل (30 عاما ) أن محل التبغ في نويي سور مارن تعرض لهجوم من قبل عشرة أشخاص ليل الخميس قاموا “بأخذ كل ما بوسعهم” ثم “أحرقوا كل شيء”.

وبحلول الثلاثاء، أحصت الحكومة هجمات طالت 10 مراكز تسو ق و200 سوبرماركت و60 متجرا لبيع المستلزمات الرياضية ونحو 440 متجرا لبيع التبغ و370 فرعا مصرفيا ، وذلك منذ 27 من يونيو.

وتجول غوريه داخل محله باستخدام ضوء هاتفه متسائلا “لماذا قاموا بذلك. قاموا بإحراق حيهم”.

وتبيع محلات التبغ في فرنسا في الغالب ببيع تذاكر اليانصيب والطوابع البريدية وغالبا القهوة والوجبات الخفيفة بالإضافة إلى منتجات التبغ، وتشك ل في العادة مكان لقاء نادر في المجتمعات المهمشة.

وأكد جوريه “سيقودون لمدة عشر دقائق للحصول على السجائر”.

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء “حذرا شديدا ” حيال العودة إلى الهدوء بعدما شهدت فرنسا سبع ليال متتالية من أعمال شغب أوقعت أضرارا كبرى، لكنه اعتبر أن “ذروة” هذه الأعمال قد مرت وذلك عند استقباله رؤساء بلديات مدن بين الأشد تضررا .

ويؤكد عبد الحميد فديوي الذي يترأ س شركة “ايتوس” الخاصة للأمن قرب باريس أن “الجميع يخشى من أن هذا مجرد هدوء زائف” و”معظم زبائني سيحافظون على مستوى عال من الأمن”.

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