لوفيغارو: فرنسا تغرق

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن البلاد تغرق في وحل الاحتجاجات، مبرزة في مقال اليوم الاثنين، إن الأوضاع خرجت عن السيطرة.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن الاحتجاجات ضد مقتل الشاب نائل تتوسع، معبرة عن خشيتها بأن تزداد الأوضاع سوءا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار، أن الوضع الحالي نتاج تراكمات، لكنها وصفتها ب”الأخطر”، داعية الحكومة والأمن إلى إيجاد حلول سريعة، لكي لا تتطور الأوضاع وتتوسع لندن أخرى.

ووصفت الصحيفة الأوضاع بباريس ومارسيليا ونانت وبعض الضواحي، ب”الخطيرة”، معتبرة أن فرنسا لم يعد البلد الذي حلم به الفرنسيون وعاشوا فيه بأمان.

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