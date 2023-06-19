أخنوش يتباحث مع مديرة صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم (الاثنين) بالرباط، كرستالينا جيورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، للوقوف على آخر استعدادات المملكة لاحتضان الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، المقرر أن تحتضنها مراكش في أكتوبر المقبل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء لآفاق تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي ‏وتركيزه على الأولويات التنموية للمملكة، بقيادة الملك، حيث استعرض ‏رئيس الحكومة، التوجهات الكبرى للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي تصب أساسا في ‏تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإصلاح القطاع ‏العمومي، وكذا إصلاح القطاع المالي.

وأعرب رئيس الحكومة، وفق المصدر ذاته، عن اعتزاز المغرب باختياره من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، “ما يكرس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية، ويشكل مناسبة لبسط الأشواط الهامة التي قطعتها البلاد في مختلف المجالات التنموية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا التعريف بمميزات الحضارة والثقافة المغربية، مؤكدا أن المغرب باحتضانه لهذا الموعد الهام، يمثل القارة الإفريقية بأكملها”.

من جهتها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ‏بأن “المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في تدبير مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، بفضل ‏المبادرات الحكومية الموجهة والمضبوطة زمنيا”، مشيرة إلى أن ‏المغرب الذي يتمتع باقتصاد ‏دينامي، أصبح مثالا في مجال البناء الاجتماعي والتنمية.‏

ونوه الجانبان، على حد تعبير بلاغ رئاسة الحكومة، بالزخم الذي تعرفه المشاورات الثنائية، بمناسبة الزيارات العديدة التي يقوم ‏بها مسؤولو صندوق النقد الدولي للمغرب، سواء في إطار الدعم التقني أو على هامش ‏التحضيرات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ‏بالمغرب.‏

وأشاد كل من رئيس الحكومة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجودة علاقات ‏التعاون القائمة بين المملكة والمؤسسة المالية الدولية، والتي تعززت طيلة السنوات الأخيرة.‏

يسرى عويفي

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