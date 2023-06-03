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وطنية

الإسكان‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ “‬السكتة‭ ‬القلبية‭” ‬

منذ 53 ثانية
وعود‭ ‬المنصوري‭ ‬بقيت‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق‭                                                         (‬أرشيف‭)‬

Assabah

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منذ 53 ثانية
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