< تقلب للتغلب على تقلبات مزاج المراهقين، يرى الخبراء ضرورة أن يستعد كلا الوالدين لهذه المرحلة، من خلال تعرف سماتها والتغيرات التي تصاحبها وحاجات المراهق وآماله، إذ تكمن أهمية معرفة خصائص هذه المرحلة في تقديم المعلومات والتوجيهات والإرشادات للأبناء بطريقة تربوية تنسجم مع طبيعة المرحلة،أكمل القراءة »
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