ولاية أمن القنيطرة تتفاعل مع فيديو سرقة سيارة بالكسر

تفاعلت ولاية أمن القنيطرة، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الأربعاء)، يظهر اقتراف مجموعة من الأشخاص لعملية سرقة باستعمال الكسر من داخل سيارة بحي “الطيبية” بمنطقة المهدية بالقنيطرة.

وأفاد مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، كشفت تعلق الأمر بقضية زجرية عالجتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بمدينة القنيطرة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن توقيف المشتبه فيهم الذين يظهرون في هذا التسجيل، فضلا عن شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال

الإجرامية.

وأظهرت الأبحاث المتواصلة في هذه النازلة، وفق المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم السبعة، وهم خمسة قاصرين وراشدان، ارتكبوا مجموعة من السرقات المماثلة من داخل السيارات، علاوة على سرقة طالت دراجة نارية تم حجزها خلال عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين الخمسة تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم الأحد 16 أبريل الجاري.

إقرأ أيضا: