بورصة البيضاء .. أداء متباين في تداولات الإغلاق

أنهت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على أداء متباين.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا بنسبة 0,04 في المائة، ليستقر بذلك عند 10.492,8 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,01 في المائة إلى 838,89 نقطة.

وبصم MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على خسارة بنسبة 0,1 في المائة إلى 793,46 نقطة.

وسجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,15 في المائة إلى 856,23 نقطة.

إقرأ أيضا: