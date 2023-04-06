“صلاح وفاتي” الأعلى مشاهدة في رمضان على الأولى

تصدرت سلسلة “صلاح وفاتي”، للأسبوع الثاني قائمة البرامج الخمسة الأكثر مشاهدة على القناة الأولى خلال موسم رمضان 2023.

وكشفت القائمة، التي نشرتها مؤسسة “ماروك متري”، أن عدد مشاهدي “صلاح وفاتي” بلغ، أول أمس (الثلاثاء)، 6 ملايين و143 ألف مشاهد، محققة بذلك حصة مشاهدة بلغت 34,9 في المائة.

واحتلت سلسلة “كنيناتي” الرتبة الثانية في قائمة القناة الأولى بـ5 ملايين و751 ألف مشاهد في اليوم ذاته، محققة حصة مشاهدة قدرت بـ31,4 في المائة.

أما الرتبة الثالثة في القائمة، فعادت إلى المسلسل الدرامي “كاينة ظروف”، بـ5 ملايين و188 ألف مشاهد وحصة مشاهدة بلغت 34.7 في المئة.

وحصلت نشرة الأخبار الرئيسية باللغة العربية على الرتبة الرابعة، إذ تابعها أول أمس (الثلاثاء)، 4 ملايين و466 ألف مشاهد، وبلغت حصة المشاهدة 32 في المائة.

وجاءت في الرتبة الخامسة النشرة الجوية، بـ4 ملايين و77 ألف مشاهد، محققة حصة مشاهدة بلغت 29.4 في المائة.

(ي.ع)

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