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الودادية الحسنية للقضاة تجدد هياكلها
أعلنت الودادية الحسنية للقضاة عقدها جمعا عاما استثنائيا في 20 ماي المقبل، لتجديد هياكلها.
وأفادت الودادية، في إعلان لها، أن الجمع العام المرتقب سيعرف انتخاب رئيسها و نائب له وكذا باقي أعضاء المكتب المركزي، مع إمكانية تعديل بعض بنود القانون الأساسي للودادية.
وفي هذا الإطار، أهابت الجمعية بجميع أعضاء الجمع العام الحضور بكثافة لإنجاح هذا الاستحقاق الهام و المزمع تنظيمه بقاعة الندوات التابعة للمعهد العالي للقضاء بالرباط بالتاريخ المشار إليه أعلاه ابتداء من الساعة العاشرة و النصف صباحا.