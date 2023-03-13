أول دليل للبرامج التلفزيونية بالمغرب

أعلن، أخيرا، عن إطلاق تطبيق مجاني، في الهواتف المحمولة وموقع إلكتروني، يعتبر أول دليل للبرامج التلفزيونية في المغرب، يحمل اسم “TV7 Guide”.

ويقدم “TV7 Guide”، على مدار الأسبوع، برامج تلفزيونية لأكثر من 120 قناة مغربية وفرنسية وشرق أوسطية، قابلة للتخصيص بالكامل ومتوفرة بثلاث لغات، وهي الفرنسية والعربية والإنجليزية.

ويمكن الدليل من مشاهدة واضحة للبرامج التلفزيونية، مع عرض تقديمي للبرامج التي يتم بثها بشكل آني، بالإضافة إلى برامج اليوم لكل قناة. أما بالنسبة إلى البرامج المسائية، فيتم تقديمها في ثلاثة أجزاء: بداية المساء، ووسطه، ونهايته، وبذلك تنتهي معاناة البحث إلى ما لا نهاية طوال المساء، دون العثور على برامج لمشاهدتها.

ويوفر “TV7 Guide” العديد من الوظائف للمشاهدين لتسهيل البحث عن البرامج التلفزيونية، مع تخصيص الدليل بالباقات أو القنوات المفضلة، وعرض برنامج المساء، وإتاحة مشاهدة البرامج ببثها المباشر، مع إمكانية الانتقال السلس لمتابعة البرامج التالية، وتصنيف البرامج حسب الفئة، ما يتيح إمكانية عرض القنوات التي تبث الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية والمجلات، وعالم الرياضة وبرامج للأطفال.

ويمكن التطبيق البحث عن برنامج أو موضوع معين سيتم بثه على التلفزيون، باستعمال الكلمات الرئيسية خلال البحث، إضافة إلى وجود ميزة التنبيه المبرمجة في الهاتف لتفادي تفويت مشاهدة البرامج التلفزية المراد تتبعها، سوءا كانت أفلاما أو مسلسلات، علما أن “TV7 Guide” متاح للهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، وهواتف “أيفون”، كما يمكن للمستخدمين أيضا الرجوع إليه من خلال الموقع الإلكتروني www.tv7guide.com

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