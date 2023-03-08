المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس يغادر منصبه

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، سيغادر منصبه هذا الشهر.

وأوضح وزير الخارجية، في بيان صحفي، أن برايس سيشغل منصبا جديدا لدى وزير الخارجية.

وتولى برايس منصبه بصفته متحدثا رسميا في 20 يناير 2021، وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن برايس عقد أزيد من 200 إحاطة مع الصحفيين، وكان “وجها وصوتا” للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف بلينكن أن برايس، الذي لم يعلن بعد عن اسم خلفه، “ساعد الحكومة الأمريكية في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وكان مثالا للشفافية والانفتاح اللذين ندافع عنهما في البلدان الأخرى”.

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