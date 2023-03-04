في مناقشة رسالته للدكتوراه في الاقتصاد … طالب يكرم أستاذه الراحل

احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية (مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتسيير)، التابع لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، صباح اليوم (السبت)، مناقشة رسالة جامعية لنيل الدكتوراه في الاقتصاد أعدها الطالب الباحث “محمد سموح” حول موضوع:

(Management De Qualité, Performance Et Développement Des Entreprises: Cas des Entreprises Du Secteur De Textile Et D’habillement)

وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة حورية الزعام مقررة و رئيسة، معاد الخريم مشرفا، والعربي التهامي، و إدريس الزناتي، عضوين مقررين، وعضوية كل من الأستاذين : عبد العالي فضل الله، و محمد المرواني.

وقررت اللجنة في نهاية المناقشة منح الطالب الباحث محمد سموح شهادة الدكتوراه بدرجة (مشرف جدا)، كما شكلت لحظة تكريم الأستاذ الراحل “محمد بن الطاهر” الذي كان مشرفا على هذه الرسالة لحظة اعتراف من الطالب/الباحث إزاء أستاذه، ذلك أن جوا من التأثر ساد القاعة جراء تذكر الفقد الأليم الذي خلفه رحيل قامة فكرية وعلمية، طالما أغنت الجامعة المغربية بحثا وتأطيرا وإشرافا على الرسائل والأطروحات الجامعية.

ولأن موضوع الأطروحة تركز على دراسة “إدارة الجودة والأداء وتطوير الشركات”، متخذة الشركات العاملة في قطاع النسيج والملابس أنموذجا، فإن أحد أعضاء اللجنة قال في مداخلته إن هذه الرسالة تبرز أن “الجامعة المغربية مازالت تبشر بالخير”، باعتبارها مشتلا للبحث الأكاديمي الذي يرتبط بالواقع المجتمعي، حتى وإن كان الموضوع يندرج في إطار الأداء الاقتصادي للشركات.

كما حظيت الرسالة بالتنويه من جميع أعضاء لجنة المناقشة العلمية.

يوسف الجوهري (تطوان)