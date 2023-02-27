مراكش .. انطلاق أشغال المؤتمر الدولي حول “مكافحة تهديدات أمن الطيران المدني”

انطلقت، اليوم الاثنين، بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي حول “مكافحة تهديدات أمن الطيران المدني”، بمشاركة كبار المسؤولين عن القطاع بأكثر من 14 بلدا من منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا.

ويروم هذا المؤتمر، الذي تنظمه، إلى غاية 3 مارس المقبل، المنظمة العربية للطيران المدني، بشراكة مع إدارة أمن النقل الأمريكية، بحث السبل المثلى لتحقيق سلامة الطيران الجوي، والتصدي للمخاطر التي تحدق بمنظومة الملاحة الجوية، لاسيما في السياقات الراهنة المطبوعة بتواتر النزاعات، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي ومتعدد الأبعاد بين مختلف المتدخلين في منظومة الملاحة الجوية.

ويحظى المؤتمر، الذي يتوخى، أيضا، جني ثمار التكنولوجيا بغية كسب رهان ملاحة جوية عالمية، آمنة، موثوقة، وانسيابية، بدعم العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية، من بينها مكتب مراقبة الصادرات وأمن الحدود في وزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.

كما أن اللقاء، الذي تلعب المديرية العامة للطيران المدني، ومديرية الملاحة الجوية المدنية التابعتين لوزارة النقل واللوجيستيك دورا أساسيا في دعمه، يعد بمثابة أبلغ مثال على الشراكة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية مع المنظمة العربية للطيران المدني. ويشكل اللقاء مناسبة لخبراء الطيران المدني من أجل استجلاء أفضل الممارسات لحماية الطيران المدني من مجموعة من التهديدات، من قبيل الهجمات الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، والهجمات الكيماوية، والبيولوجية، والمتفجرات، وغيرها.

وستتوج أشغال اللقاء ببلورة مجموعة من التوصيات تفضي في مجملها، إلى إرساء خطط فعالة لإدارة المخاطر المتصلة بمنظومة الملاحة الجوية، على غرار التهديدات السيبرانية.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني، التي يوجد مقرها بالرباط، وتمثل هيئات الطيران المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، تضم 22 بلدا عضوا.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمنظمة العربية للطيران المدني قد وقعتا، في دجنبر الماضي، بالرباط، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطيران في جميع أنحاء المنطقة.