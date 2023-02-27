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مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
-إفران: 35 ملم
-أسفي: 32 ملم
-الدار البيضاء: 27 ملم
-القنيطرة: 26 ملم
-مراكش: 18 ملم
-فاس، مكناس: 17 ملم
-بن جرير، بني ملال، وخريبكة: 15 ملم
-سلا: 14 ملم
-الصويرة-المطار: 13 ملم
-تيط مليل: 12 ملم
-أكادير إنزكان، وسيدي سليمان: 9 ملم
-سطات، وبن سليمان: 7 ملم
-أكادير-المسيرة، الجديدة، النواصر، و وجدة: 6 ملم
-ميدلت: 4 ملم
-طنجة، و المحمدية: 3 ملم
-تازة: 2 ملم
-كلميم، وسيدي إفني: ميليمتر واحد
-تارودانت، شفشاون، العرائش، تطوان، تزنيت، والصويرة-الميناء: أقل من ميليمتر