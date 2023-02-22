بورصة البيضاء: تداولات الافتتاح على وقع أداء سلبي

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع أداء سلبي.

وسجل مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,12%، ليستقر عند 10.552,43 نقطة.

بدوره انخفض مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,28%، منتقلا بذلك إلى 841,63 نقطة.

من جهته، سجل “masi.esg”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,61%, منتقلا إلى 796,44 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء بتحقيقه تراجعا بنسبة 1,18%.