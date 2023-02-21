خبير أمريكي يفضح تزوير “أمنستي” لهجومات “بيغاسوس”

فضح الخبير الأمريكي في تحليل برامج التجسس، جوناثان سكوت، ادعاءات “أمنستي” حول علاقة المغرب ببرنامج “بيغاسوس”، مقدما دلائل حول إمكانية محاكاة إصابة جهاز ما بهجوم البرنامج المذكور، عن طريق استعمال “دومين” تابع لمنظمة العفو الدولية.

وقال جوناثان سكوت، عبر تدوينة له على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إنه طلب من 9 أشخاص حول العالم اختبار نظريته حول إمكانية تزوير عدوى “بيغاسوس”، عن طريق إرسال رسالة “واتساب” لهم، باستعمال “دومين” تابع لمنظمة العفو الدولية، ليتبين أن نتيجة اختباره كانت إيجابية ويقوم بتسجيل هجوم مزور للبرنامج المذكور على هواتف 8 أشخاص من أصل9.

وسبق للخبير المعلوماتي الأمريكي أن نشر تقريرا مفصلا مكونا من 25 صفحة، يؤكد تحامل جهات ضد المغرب لتوريطه في قضية التجسس المزعوم، مؤكدا غياب أدلة حول وجود جرائم رقمية في بيانات الكمبيوتر التي اعتمد عليها “سيتزن لاب” لاتهام المغرب.

(ي.ع)