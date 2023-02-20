وفد من المؤسسات الاستشفائية الفلسطينية بالقدس يزور المغرب

تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف، اعتبارا من اليوم الاثنين، زيارة لوفد طبي فلسطيني من القدس للمملكة المغربية.

وأفاد بلاغ للوكالة أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج عملها للدعم الاجتماعي، الذي تنفذه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وتحت الإشراف المباشر لجلالته، لفائدة عدد من القطاعات بالقدس.

ويضم وفد المؤسسات الاستشفائية الفلسطينية، حسب المصدر ذاته، كل من فادي الأطرش، مدير مستشفى المطلع (الأوغيستا فيكتوريا)، سكرتير عام شبكة مستشفيات القدس الشرقية، وعدنان فرهود، مدير مستشفى المقاصد، وماهر ديب، المدير الطبي لمستشفى مار يوسف (الفرنساوي)، ومحمد جاد الله، ممثلا عن المركز الصحي العربي وعيادات الأقصى الشريف.

كما يضم الوفد كوادر ميدانية وطبية، إضافة إلى أساتذة أطباء متخصصين في طب الطوارئ والمستعجلات، لتقديم التجربة الفلسطينية في هذا المجال في ورشة علمية متخصصة تجمعهم بزملائهم المغاربة في رحاب المدرسة الوطنية للصحة العمومية في الرباط يوم الخميس 23 فبراير الجاري في موضوع ” التكفل بحالات الطوارئ والمستعجلات في التجربة الفلسطينية الم لهمة “.

وأشار البلاغ إلى أن الوكالة برمجت، بدعم وتنسيق من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، زيارات لعدد من المؤسسات الاستشفائية الكبرى وكليات الطب والصيدلية في كل من الرباط والدار البيضاء، والمختبرات الوطنية المرجعية، وذلك للتعرف عن ق رب على البيئة الاستشفائية والتعليمية في البلد، واستشراف آفاق التعاون بين المؤسسات الصحية في المغرب وفي القدس بفلسطين.

كما يحتضن مقر الوكالة، غدا الثلاثاء، جلسة عمل مع الوفد الفلسطيني، دعت إليها عددا من المهتمين والخبراء المتخصصين في قطاع الصحة بالمغرب، فضلا عن ممثلة منظمة الصحة العالمية، للتعرف على مؤسسات القطاع الصحي في القدس، قبل التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوكالة وشبكة مستشفيات القدس الشرقية، ومستشفى جمعية المقاصد الخيرية لإقامة خلية التنسيق واليقظة الخاصة بحالات الطوارئ في القدس.

وخلص البلاغ إلى أن الوفد الفلسطيني سيزور ” مصالح الطب العسكري والمستشفى الدراسي محمد الخامس بالرباط، للتعرف على تجربة المستشفيات الميدانية التي سيرها المغرب، في أكثر من مناسبة، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمساعدة ضحايا الع دوان على قطاع غزة، كما يلتقي الوفد مع مسؤولين في قطاع الصحة بالمغرب، ومع الهيئة الوطنية للأطباء، ومع رؤساء عدد من الهيئات والجمعيات الفاعلة في القطاع الصحي “.