بورصة البيضاء.. تداولات الافتتاح على وقع الأخضر

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع الأخضر.

وسجل مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، نموا بنسبة 0,56 في المائة، ليستقر عند 10.580,79 نقطة.

كما سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,63 في المائة، منتقلا بذلك إلى 850,16 نقطة.

من جهته، سجل “masi.esg”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,69 في المائة منتقلا إلى 805,04 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء على خسارة بنسبة 1,33 في المائة.