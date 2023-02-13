بالصور.. سلطات شفشاون تراقب عمليات التموين والأسعار

على غرار باقي المدن والأقاليم بالمملكة، ومن أجل ضبط عمليات التموين ومراقبة الأسعار وزجر المضاربات والمخالفات، قامت السلطات الإقليمية بشفشاون بحملة واسعة من أجل الإطلاع عن كثب على أحوال الأسواق في ظل ارتفاع الأصوات المشتكية من غلاء الأسعار.

وفي هذا السياق، وفي إطار تتبع حالة التموين بالأسواق ونقط البيع بالإقليم، قام عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، الخميس الماضي، بزيارة تفقدية ميدانية للسوق الأسبوعي المصلى بشفشاون والسوق الأسبوعي بمركز الدردارة حيث قام بالاطلاع عن كثب على وضعية هذه الأسواق، حسب ما صرح به مصدر واكب الحملة التي نظمتها السلطات الإقليمية.

وموازاة مع ذلك قامت اللجنة الإقليمية المختلطة بعملية مراقبة السوقين المذكورين، وكذا بعض متاجر بيع المواد الغذائية، اللحوم الحمراء والدجاج، بهدف التصدي لمظاهر الاحتكار التي قد ينهجها بعض التجار والتي تعد سببا مباشرا في ارتفاع الأسعار، وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا مراقبة جودة ونظافة المواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.

وذكرت مصادر “الصباح”، أن هذه الحملات ستتواصل بشكل مكثف لتشمل جميع نقط البيع بإقليم شفشاون.

يوسف الجوهري(تطوان)