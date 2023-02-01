بورصة البيضاء ..افتتاح التداولات على وقع الانخفاض

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع الانخفاض.

وهكذا سجل مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,17 في المائة، منتقلا بذلك إلى 10.258,3 نقطة.

وبعد دقائق من الافتتاح، سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,18 في المائة منتقلا بذلك إلى 824,13 نقطة.

من جهته، سجل “masi.esg”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انكماشا بنسبة 0,24 في المائة منتقلا إلى 782,9 نقطة. على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (+2,65 في المائة / 116 درهما)، و”بنك افريقيا” (+1,56 في المائة / 162,5 درهما)، و”دجى انعاش الضحى” (+1,48 في المائة / 6,18 درهما)، و”إقامات دار السعادة” (+1,43 في المائة / 14,2 درهما)، و”امورنت للاستثمار” (+1,02 في المائة / 99 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “أطلنطاسند” (-2,59 في المائة / 114,85 درهما)، و”اتصالات المغرب” (-1,96 في المائة / 95,05 درهما)، و”صوناسيد” (-1,95 في المائة / 554 درهما)، و”ميكروداتا” (-1,92 في المائة / 506,1 درهما)، و”أليانس” (-1,34 في المائة / 51,5 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1,54 في المائة.