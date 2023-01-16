بورصة البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على أداء إيجابي.

وهكذا سجل مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما بنسبة 0,75 في المائة، ليستقر عند 10.402,11 نقطة.

من جهته، حقق مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,95 في المائة منتقلا بذلك إلى 836,83 نقطة.

بدوره، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، تقدما بنسبة 0,62 في المائة منتقلا إلى 790,56 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات الجمعة الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 1,59 في المائة.