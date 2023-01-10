الملك يصدر عفوه السامي على 991 شخصا

بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أصدر الملك محمد السادس، عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 991 شخصا.

وبلغ عدد المستفيدين الموجودين في حالة اعتقال، حسب بلاغ لوزارة العدل، 707 نزيلا، موزعين كالآتي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 10 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 687 نزيلا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 01 نزيل واحد

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 09 نزلاء

أما المستفيدون من العفو الملكي، الموجودون في حالة سراح، فبلغ عددهم 284 شخصا، تم توزيعهم كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 86 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 17 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة : 169 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 12 شخصا