النيابة العامة تطالب بإدانة سعودي بالبيضاء

طالب ممثل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء في ملف ما بات يعرف ب”أموال بن لادن المسلوبة بالمغرب” من طرف الموظف، بإدانة السعودي أحمد السروي ، المتابع بتهمة خيانة الأمانة انتحال صفة والإختلاس في قضية التي رفعتها ضده شركة في ملكية الملياردير السعودي “بكر بن لادن”.

ففي جلسة استمرت إلى ما بعد منتصف ليلة الاثنين، وعرفت إلقاء مرافعات دفاع المتهم، الذي تمسك بالدفع بالتقادم في هذا الملف، أكد ممثل النيابة العامة، أن المتهم السعودي الجنسية المتابع في القضية لم يثبت بأي وسيلة إثبات كيفية صرف الأموال التي توصل بها، وهو ما يجعل تهمة خيانة الأمانة ثابتة عليه.

لكن الدفاع قدم خلال الجلسة مرافعته التي تضمنت جردا بأهم المصاريف التي قام بها المتهم تنفيذا لأوامر مالك الشركة القاضية باقتناء شقق فخمة تطل على البحر بمدينة الدارالبيضاء، وكذا المبالغ المالية التي صرفت على إنجاز ديكوراتها والفرش المتعلق بها، حيث أدلى الدفاع بعدد من الفواتير والمستندات التي تثبت أوجه صرف المبالغ التي توصل بها المتهم.

وبعد تعقيب الدفاع الذي أكد أن الخبرة مزورة وهي موضوع شكاية بالتزوير موجه للنيابة العامة، طلب وكيل الملك عدم الأخذ بكل المستندات المقدمة و تمسك بالإدانة . ورفعت الجلسة بعد منتصف الليل للتأمل من أجل إصدار الحكم يوم الجمعة القادم.