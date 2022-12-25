دعما لأبوخلال … جمعيات تحدو حدو الجامعة وتلجأ للقضاء

واصلت قضية هجوم أحد المواقع الالكترونية على الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، إثارة الجدل، إحداث ردود فعل غاضبة.

وعلمت الصباح أن جمعيات حقوقية ورياضية اختارت هي الأخرى جر الموقع المعني بالأمر، للقضاء، منتقدين هذا التصرف، ومتسائلين عن الأسباب الحقيقية التي دفعت أصحاب الموقع إلى استهداف نجم من نجوم الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم بمونديال قطر.

واستغربت أوساط رياضية كيف لسجدة على الملعب احتفالا بتسجيل هدف، لصالح المنتخب، أن تكون سببا في مهاجمة اللاعب ووصفه ب”الداعشي” !!

ونوهت الجماهير المغربية بقرار الجامعة الملكية لكرة القدم ، باللجوء للقضاء ضد الموقع المسؤول عن هذا الهجوم، وحماية أبوخلال ولاعبي المنتخب الوطني.