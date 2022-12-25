الجامعة أول المساندين … تضامن جماهيري واسع مع أبوخلال
دافعت الجامعة الملكية لكرة القدم ، عن زكرياء أبوخلال، بعدما تعرض لحملة غريبة، من قبل موقع إلكتروني.
وأوضح بيان للجامعة، أن أحد المواقع الالكترونية نشر مقالا، يمس شخص وسلوك الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وأشار بيان الجامعة إلى أنها تنفي نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالت اللاعب، حيث أبان عن سلوك مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي.
وأضاف البلاغ، “إذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إدانتها الشديدة في تعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكرياء ابو خلال ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته، تؤكد أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ودحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية”.
وتعاطفت شريحة كبيرة من جماهير الأسود مع أبوخلال، مستنكرة التهجم عليه بهذه الطريقة الغريبة، إذ أثار ذلك جدلا وتضامنا كبيرا مع أبوخلال.