الجامعة أول المساندين … تضامن جماهيري واسع مع أبوخلال

دافعت الجامعة الملكية لكرة القدم ، عن زكرياء أبوخلال، بعدما تعرض لحملة غريبة، من قبل موقع إلكتروني.

وأوضح بيان للجامعة، أن أحد المواقع الالكترونية نشر مقالا، يمس شخص وسلوك الدولي المغربي زكرياء أبوخلال،​ أثناء مشاركته​ صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأشار بيان الجامعة إلى أنها تنفي نفيا قاطعا​ الاتهامات الباطلة​ التي طالت اللاعب،​ حيث أبان عن سلوك​ مثالي إلى جانب زملائه​ من أجل ​ تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي.

وأضاف البلاغ، “إذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إدانتها الشديدة​ في تعاطي​ هذا الموقع​ الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب​ زكرياء ابو خلال​ ومن خلاله​ لصورة المنتخب الوطني​ بكل فعالياته، تؤكد​ أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية​ لحماية أعضاء المنتخب الوطني​ لكرة القدم ودحض​ كل​ ​ ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم​ الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية”.

وتعاطفت شريحة كبيرة من جماهير الأسود مع أبوخلال، مستنكرة التهجم عليه بهذه الطريقة الغريبة، إذ أثار ذلك جدلا وتضامنا كبيرا مع أبوخلال.