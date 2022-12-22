بورصة البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم (الخميس)، على أداء إيجابي.

وحقق مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما بنسبة 0,19 في المائة، ليستقر بذلك عند 10.971,21 نقطة.

وعلى بعد وقت وجيز عن انطلاقة جلسة الافتتاح، سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,3 في المائة منتقلا إلى 884,41 نقطة.

من جهته حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، ربحا بنسبة 0,28 في المائة منتقلا إلى 824,36 نقطة.

على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من “كوسيمار”(+2,35 في المائة / 220 درهما)، و “أليانس” (+1,85 في المائة / 53,98 درهما)، و”سطوكفيس شمال افريقيا” (+1,46 في المائة / 13,19 درهما)، و “دجى الإنعاش الضحى”(+1,41 في المائة / 6,49 درهما)، و”مناجم” (+1,34 في المائة / 2.500 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل”انفوليس” (-6 في المائة /98,61 درهما)، و”فينيي بروست” (-5,68 في المائة / 121,2 درهما)، و”ريسما”(-3,44 في المائة / 115 درهما)، و”ديستي تكنولوجي” (-1,84 في المائة /205 درهما)، و”اتصالات المغرب” (-0,39 في المائة / 102 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء بارتفاع بلغت نسبته 0,47 في المائة.

(ومع)