مطار الرشيدية.. أزيد من 48 ألف مسافر إلى غاية متم نونبر

سجل مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية، خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2022، حجم رواج تجاري بـ 48 ألف و80 مسافرا، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 99 في المائة بالنسبة للمسافرين، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 (48 ألف و446 مسافرا).

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في شهر نونبر فقط، سجل مطار الرشيدية معدل استرجاع بنسبة 130 في المائة، مع استقبال 6113 مسافرا، مقابل 4704 مسافرين خلال الفترة ذاتها من 2019.

وعلى الصعيد الوطني، استقبلت مطارات المملكة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من هذه السنة، ما مجموعه 18 مليونا و 467 ألفا و415 مسافرا، أي بنسبة استرجاع بلغت 80 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات أن “حصيلة حركة النقل الجوي منذ بداية السنة إلى غاية متم شهر نونبر 2022 أظهرت تمكن المطارات المغربية من تسجيل نمو لنسب الاسترجاع مقارنة مع نفس الفترة من 2019، حيث تم استقبال 80 في المائة من حركة المسافرين 82 في المائة من حركة الطائرات، وهو ما يمثل 18.467.415 مسافرا و157.687 حركة للطائرات بالنسبة لجميع المطارات”.

واستقبلت المطارات المغربية خلال شهر نونبر 2022 ما مجموعه 1.914.705 مسافرا و15.341 رحلة جوية، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر على التوالي بـ 96 في المائة بالنسبة للمسافرين و92 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

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