مونديال 2022 … تصريحات المغرب وكرواتيا

في ما يلي تصريحات المغرب وكرواتيا بعد فوز الأخيرة بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 السبت على استاد خليفة الدولي في الدوحة:

وليد الركراكي (مدرب المغرب لقناة بي إن)

“إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم. سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء”.

زلاتكو داليتش (مدرب كرواتيا)

“إنها ميدالية برونزية لكنها بالنسبة لنا كميدالية ذهبية. كانت مباراة صعبة. أريد أن أهدي هذا الفوز إلى الرجل الذي هو أصل كل هذا +تشيرو+ (ميروسلاف) بلاجيفيتش. +أيها الزعيم+ إنها لك! حتى لو فزت بخمس ميداليات، فستظل أنت مدرب المدربين”.

أنس زروري (لاعب وسط المغرب من المنطقة المختلطة):

“لم نكن محظوظين اليوم. نشكر المشجعين في الملعب وحتى الذين دعمونا من منازلهم. شعرنا بالفعل بالقوة المغربية في هذه البطولة. لم نكن الوحيدين الذين صدمنا، بل كل العالم الذي رأى أن المغرب بلد جميل قادر على دعم فريقه بصرف النظر عن النتائج. سنعود الآن إلى أنديتنا ونتابع عملنا”.

ميسلاف أورشيتش (لاعب وسط كرواتيا)

“ما زلت غير مدرك لما حققناه! ربما سأدرك ذلك لاحقا (…) لعبنا مباراة جيدة، كانت مثيرة واستحقينا الفوز. هذا هو الهدف الأكثر قيمة في مسيرتي”.