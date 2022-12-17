كأس العالم … كرواتيا ثالثا والمغرب في المركز الرابع

تحصل منتخب كرواتيا على المركز الثالث (الميدالية البرنزية) في مونديال قطر 2022 الذي يختتم يوم غد الاحد وذلك بعد فوزه اليوم في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث على المنتخب الوطني المغربي بنتيجة 2-1 . ومن جهته احتل المنتخب المغربي المركز الرابع . وهو افضل ترتيب في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية والافريقية في كاس العالم.

وسجل لمنتخب كرواتيا في المباراة الترتيبية اليوم بملعب خليفة الدولي كل منجوسكو غفارديولد7 وميلاف اورزيتشد42 بين جاء هدف منتخب المغرب عن طريق اشرف داري د9 ويقام يوم غد الاحد بملعب لوسيل (الساعة الرابعة مساء) الدور النهائي لكاس العالم 2022 بين منتخب فرنسا بطل العالم والارجنتين. ويسعى كل منهما لتحقيق لقب بطل العالم للمرةالثالثة.

الملعب: استاد خليفة، الدوحة

الجمهور: 44137 متفرجا

الدور: مباراة تحديد المركز الثالث

الحكم: القطري عبد الرحمن الجاسم

– الأهداف:

المغرب: أشرف داري (9)

كرواتيا: يوشكو غفاريدول (7)، ميسلاف أورشيتش (42)

– الإنذارات:

المغرب: عز الدين أوناحي (69)، سليم أملاح (84)

– التشكيلتان:

المغرب: ياسين بونو – أشرف حكيمي، أشرف داري (بدر بانون، 64)، جواد الياميق (سليم أملاح، 67)، يحيى عطية الله – سفيان أمرابط – عبد الحميد صابيري (إلياس شاعر، 46)، بلال الخنوس (عز الدين أوناحي، 56) – حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال (أنس زروري، 64)

المدرب: وليد الركراكي

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش – يوسيب ستانيشيتش، يوسيب سوتالو، يوشكو غفارديول – ميسلاف أورشيتش (كريستيان ياكيتش 90+5)، لوفرو ماير (ماريو باشالايتش، 66)، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، إيفان بيريشيتش – أندري كراماريتش (نيكولا فلاشيتش، 61)، ماركو ليفايا (برونو بتكوفيتش، 66)

المدرب: زلاتكو داليتش