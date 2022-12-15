هذه هي الحالات التي تستدعي إعادة مباراة كرة القدم

كثيرا ما يحدث الخلط ويكثر القيل والقال بشأن الحالات التي يمكن من خلالها إعادة مباراة كرة القدم حسب قوانين الفيفا.

وجب التأكيد على أن خطأ الحكم «لو حدث» يعتبر خطأ بشرياً، وبالتالي لا يعتبر جزءاً أساسياً من أركان المباراة، وإعادة مباراة بسبب خطأ تحكيمي سيفتح الباب لإعادة مباريات كثيرة حدثت بسبب الأخطاء التحكيمية، لكن هناك حالات يمكن من خلالها إعادة المباراة وهي:

أولاً:

ارتكاب خطأ فني ذا طبيعة خاصة، وتلك الحالات كثيرة ومتعددة.

ثانياً:

عندما يرتكب الحكم أو الحكم المساعد خطأ تقديريا ويعترف بإقدامه على هذا الخطأ ومسببات ودوافع ذلك.

ثالثاً:

عوامل خارجة عن إرادة الفريقين كسوء الأحوال الجوية أو انقطاع الكهرباء – انهيارات في المدرجات وعوامل عديدة.

رابعاً:

أخطاء لعوامل خارجية كاقتحام الجماهير لأرض الملعب أو مخالفات شغب في المدرجات أو سلوك عنيف بين اللاعبين أو ضد الحكم أو المساعدين من الفريقين أو من فريق واحد.

هناك حالات أخرى يصبح فيها إعادة المباراة ممكناً، مثل وجود خلل في تطبيق قوانين اللعبة الأساسية، مثل اكتشاف أن الملعب مثلاً كانت أبعاده أقل أو أكبر من مجال الأبعاد القانونية بكثير

أو اكتشاف عيب خطير في الكرات جعل اللعبة غير ممكنة، أو اكتشاف أن المرمى لم يكن على خط مستقيم، وغير ذلك مما يهز أركان اللعبة مثل عدم اكتشاف الحكم أن المباراة بدأت بين 10 ضد 10 لاعبين وليس 11 ضد 11.

ومن الحالات النادرة التي تستدعي إعادة المباريات، هو ارتكاب الحكم خطأ يؤدي لعدم اكتمال المباراة مثل أن ينهي اللقاء في الدقيقة 75 من دون إدراك منه، أو ينهي لقاء في الأدوار الإقصائية رغم الحاجة للعب وقت إضافي لحسم المتأهل.