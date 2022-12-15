الحكم المكسيكي يرد على انتقادات الجمهور المغربي له

رد الحكم المكسيكي سيزار راموس؛ الذي أدار مواجهة المغرب وفرنسا، اتهامات الجمهور المغربي له، بارتكاب أخطاء جسيمة في المباراة، كلفت الأسود الهزيمة، إذ وجه لهم رسالة، مؤكدًا أن اللقاء لم يشهد أي ظلم من جانبه.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت الجامعة الملكية المغربية احتجاجها رسميا، على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، بقيادة الحكم سيزار أرتورو راموس، مشيرة إلى أن الأخير حرم النخبة الوطنية من ركلتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، وإلى أنها مستغربة، في الوقت نفسه، من عدم تنبيه غرفة الفار للحالتين التحكيميتين.

وبعد تعرضه للهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي وارتكاب أخطاء تحكيمية، رد الحكم المكسيكي، عبر رسالة نُشرت على حسابه على “إنستغرام”، الخميس، جاء فيها: “أصدقائي الشعب المغربي من فضلكم تحلوا بالصبر، إذا لم تكونوا راضين عن نتيجة المباراة، يمكنكم تقديم اعتراض جماعي عبر موقع فيفا ويمكن إعادة المباراة”.