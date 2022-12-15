باحثون يناقشون “السياحة في تاريخ المغرب” بالمحمدية

تحتضن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، طيلة اليوم (الخميس)، فعاليات ندوة وطنية في موضوع “السياحة في تاريخ المغرب… النشأة والتطور والوظيفة”.

الندوة، التي ينظمها مختبر أبحاث في التكامل المعرفي والعلوم الإنسانية والاجتماعية وفريق الأركيولوجيا والتراث الثقافي الساحلي، تتخللها جلستان علميتان الأولى في محور “السياحة زمن الحماية ـ مقاربات شمولية” والثانية “الجهات والأقاليم في السياحة الكولونيالية”.

ويشارك في الجلستين مجموعة من الباحثين والأساتذة المتخصصين بمداخلات في مواضيع مختلفة منها “السياسة السياحية بالمغرب منذ فجر الاستقلال إلى الرؤية السياحية 2020: الرهانات والحصيلة للباحثتين جميلة السعيدي وجواد اعبيدو، ومداخلة باللغة الفرنسية حول السياحة الكولونيالية بجنوب المغرب: نموذج وادي درعة وزيز” للباحثة أسماء بوعوينات.

كما يشارك الباحث منعم بوعملات بمداخلة حول “المقاربة الفرنسية لمجال السياحة في تازة خلال فترة الحماية: الأطر القانونية ومحدودية نظرية المشروع الاستعماري”، فيما اختار الباحث عادل يعقوب تناول موضوع “تطور السياحة الشاطئية بالمغرب في فترة الحمايةـ نماذج من المنطقة الفرنسية”، ثم مداخلة في موضوع “الدار البيضاء وجهة سياحية إبان الحماية الفرنسية” للباحثين أيوب ناجم ومحمد ماهي.

وتتواصل المداخلات في فترة ما بعد الزوال بمداخلة في موضوع “ليوطي وإرساء النشاط السياحي في المغرب زمن الحماية” للباحث إبراهيم آيت يزي ومداخلة للباحث حسن أميلي في موضوع “القطاع السياحي كأسلوب ناعم للاستغلال خلال بدايات عهد الحماية” ثم “التراث الثقافي والسياحة” للباحث عبد العاطي لحلو.

أما الباحث عبد الرزاق العسري فاختار موضوع “السياحة والبحث التاريخي” ثم مداخلة في موضوع “لمحة عن دور الدلائل السياحية الفرنسية عن المغرب خلال الفترة الكولونيالية” للباحثة آسية واردة، وأخيرا مداخلة للباحثة جميلة هاروش في موضوع “جوانب من التراث الثقافي والسياحي للمدن المغربية في الخطاب الإعلامي الكولونيالي الفرنسي”.

عزيز المجدوب