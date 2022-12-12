بورصة البيضاء..تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع الارتفاع.

وهكذا، حقق مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,22 في المائة، ليستقر عند 11.281,81 نقطة.

بدوره ارتفع مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,25 في المائة منتقلا إلى 913,31 نقطة.

من جهته، تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,21 في المائة منتقلا إلى 842,86 نقطة.

وعلى صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من”إقامات دار السعادة” (+3,44 % / 19,24 درهما)، و”موتانديس” (+2,48 % / 225,40 درهما)، و “سوطيما” (+1,82 % / 1400 درهما)، و”دجى إنعاش الضحى” (+1,56 %/ 6,5 درهما)، و”القرض العقاري والسياحي” (+1,46 % / 304,95 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من”أفريقيا غاز” (-1,8 % / 4517 درهما)، و”اليانس” (-1,74 % / 56 درهما)، و “أطلنطا سند” (-1,46 % / 118,25 درهما)، و”البنك الشعبي المركزي ” (-0,84 % / 230,05 درهما)، و”شركة استغلال الموانئ – مرسى المغرب” (-0,22 % / 224,50 درهما) .

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي على انخفاض بلغت نسبته 0,16 في المائة.

(ومع)