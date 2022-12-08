الرئيس الإماراتي ينضاف إلى قادة الدول الذين اتصلوا بالملك لتهنئته

انضاف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، إلى قادة الدول الذين اتصلوا بصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتهنئته بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للفيفا -قطر 2022.

وهكذا، تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، أعرب فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان عن أحر تهانئه بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي الذي يجعل من المغرب أول دولة عربية تبلغ هذا الدور في كأس العالم.

وكان جلالة الملك قد تلقى الثلاثاء اتصالات هاتفية من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ورئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال.

كما تلقى جلالة الملك اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال من الأردن.